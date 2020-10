Ex OM : Un ancien olympien débarque sur la chaîne L’Equipe !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Djibril Cissé va rejoindre La Chaîne L’Equipe en tant que consultant. L’ex-attaquant se montre très impatient de commencer.

Ces derniers mois, Djibril Cissé a tenté de faire son retour en Ligue 1 pour passer la barre des 100 buts dans le championnat français. Malheureusement, il n’a pas réussi son pari et devrait finalement rester dans le foot, mais dans un autre registre.

Je rentre dans une famille — CISSE

En effet, comme il l’a annoncé dans La Provence ce lundi, Djibril Cissé va rejoindre la chaîne L’Equipe en tant que consultant. L’ancien attaquant de l’OM veut apporter son expérience d’ex-joueur.

A LIRE AUSSI : Mercato Ex OM : « Cela ne donne pas envie à des jeunes de signer dans le club… »

« Cela aurait été dommage de ne plus être dans le monde du football, que ce soit en tant que joueur, entraîneur, ou consultant. J’ai quand même passé plus de vingt ans de ma vie là-dedans. Je rejoins une superbe équipe, au sein de laquelle je connais beaucoup de gens depuis très longtemps comme Olivier (Ménard), Estelle (Denis) ou Raymond (Domenech). Je rentre dans une famille. Je veux faire partager aux gens l’angle de vue de quelqu’un qui a joué, qui sait de quoi il parle parce qu’il connaît la situation. Je sais ce que c’est d’être devant le but à la 90e alors qu’il y a un match nul. Je l’ai vécu toute ma vie »

Djibril Cissé – Source : La Provence (12/10/20)