Ex-OM : Une sacrée reconnaissance pour Jordan Ayew qui l’a dédie à Pape Diouf !

Les supporters de Crystal Palace ont élu Jordan Ayew (28 ans) comme meilleur joueur de la saison. Une saison réussie pour l’attaquant formé à l’OM. Auteur de 9 buts avec Crystal Palace, l’international ghanéen a réalisé sa plus grande performance depuis son arrivée en Premier League.

L’ancien attaquant de l’OM a obtenu 37 % des suffrages auprès des 6 000 supporters qui ont voté pour le titre de meilleur Eagle de la saison. Il a également été élu meilleur joueur par ses partenaires et a obtenu le prix du plus beau but. Sa réalisation face à West Ham lors de la 19ème journée de Premier League est désigné but de la saison par Amazon Prime.

Un hommage à Pape Diouf

« Quand j’ai ce type de prix, je pense juste à ma famille et évidemment aux supporters. Et un homme qui a été si influent dans ma carrière de footballeur : c’est [le mentor et ancien président de l’Olympique de Marseille] Pape Diouf. Je l’ai perdu pendant la période du COVID et il est décédé, j’aurais aimé qu’il soit toujours là pour pouvoir lui présenter ceci. J’ai travaillé si dur pour entrer dans l’équipe et je pense que la première saison où je suis entré dans cette équipe n’a pas été la meilleure, mais le club avait confiance en moi, le club voulait que je reste et je voulais rester aussi. J’avais le désir de faire une meilleure saison et les choses se sont si bien passées. Je suis juste reconnaissant ». Jordan Ayew – Source : Crystal Palace (28/07/2020)