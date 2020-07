OM : Les joueurs à fond avant d’affronter le Bayern (images de l’entrainement…)

L’intensité est montée d’un cran à la commanderie. Le club prépare avec sa sérieux sa prochaine échéance de vendredi, face au Bayern Munich !

Dans cette courte vidéo publiée par la chaîne officielle de l’Olympique de Marseille, on peut voir une opposition entre les joueurs marseillais. La préparation est clairement montée d’un cran avant le match de prestige prévu ce vendredi face au Bayern Munich. Un match qui ne sera pas un simple amical, entre 2 clubs qui préparent des échéances importantes : la reprise de la ligue des champions pour les Allemands. Et celle de la L1 le 21 août pour les phocéens.

Dimitri Payet et Steve Mandanda affutés, le Bayern sans Pavard.

Dans les images ci dessus, on peut voir un Dimitri Payet très en jambes. Idem pour Steve Mandanda qui a réalisé quelques arrêts intéressants dans cette opposition. De bonne augure avant le match face à un Bayern Munich qui se présentera diminué face aux Olympiens. Blessé à la cheville, le champion du monde Benjamin Pavard a déclaré forfait. Le Français ratera même la fin de la ligue des champions avec son club et ne rejouera plus avant la saison prochaine.