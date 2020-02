Ex OM: Valbuena cartonne en Grèce et bat un record personnel !

L’ancien marseillais Mathieu Valbuena joue désormais en Grèce à l’Olympiakos. Il a réalisé hier une performance XXL avec le club d’Athènes…

Alors que son équipe perdait 1-0 à la MT face à Lamia en Coupe de Grèce , Mathieu Valbuena a sauvé les siens. Sur le banc en première période, il fait son apparition dès la reprise de la seconde mi-temps. Une entrée décisive puisqu’il va délivrer trois passes décisives et permettre à son équipe de remporter la match 3-2, il va même être élu homme du match en jouant seulement 45 minutes. Il bat un record personnel, en effet il porte son total à 17 passes décisives en 26 matchs. A la fin du match, il s’est exprimé sur son triplé de passes décisives et sur son avenir personnel…

Je veux continuer mon aventure à l’Olympiakos– Valbuena

A lire aussi : OM : Pierre Ménès fracasse un joueur, « un fantôme » !

« J’aime tout donner. Voilà ce que je sais faire. Pour aider l’équipe. Personne n’aime perdre. J’aime gagner et je veux gagner des titres. Pour la première fois, j’ai donné trois passes décisives en 45 minutes et je suis très heureux. C’est la deuxième fois que nous marquons un tel but avec Hassan. Je suis content pour lui et j’adore l’aider avec mes passes décisives. Je suis heureux de l’aider avec mes assists. J’ai encore de la force. Je suis très content à l’Olympiakos. Je prends du plaisir, alors pourquoi pas, je voudrais continuer. Je le souhaite. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je veux continuer mon aventure avec l’Olympiakos. J’aime jouer au football. Je prends du plaisir » Mathieu Valbuena– Foot Mercato