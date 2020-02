OM : Pierre Ménès fracasse un joueur, « un fantôme » !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est fait éliminé de la Coupe de France par Lyon… Selon Pierre Ménès, cette élimination est dû à l’inefficacité offensive…

L’OM est éliminé de la Coupe de France après une défaite face à Lyon en quart de finale… Une élimination qui pourra être oublié par une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Mais selon Pierre Ménès, cette défaite est surtout le signe d’un gros problème offensif…

Un fantôme au poste d’avant-centre… — MENES

« Lyon n’a aucun fil conducteur dans son jeu. Aucun. Et les Marseillais ont un pouvoir offensif très limité. Quand tu joues avec Lopez à droite, Payet qui fait ce qu’il peut – et le fait plutôt bien avec les rares ballons qu’il touche – et un fantôme au poste d’avant-centre, c’est impossible de marquer. La sortie de Payet n’a évidemment rien arrangé et aurait pu faire craindre le pire aux supporters olympiens, mais Villas-Boas s’est montré plutôt rassurant sur l’état de son indispensable capitaine »

Pierre Ménès – Source : Blog Canal +