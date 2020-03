Ex OM: Valbuena explique son confinement en Grèce !

L’ancien marseillais Mathieu Valbuena joue désormais en Grèce à l’Olympiakos. Tout comme en France, le championnat est suspendu…

En Grèce depuis cet été, Mathieu Valbuena se régale avec l’Olympiakos. Il a battu un record personnel, en effet il porte son total à 21 passes décisives en 31 matchs. Des performances qui ont poussé les dirigeants du club grec à prolonger l’ancien marseillais d’un an, il est désormais sous contrat jusqu’en 2021. Le championnat suspendu à cause du coronavirus, il ne joue pas pour le moment en Grèce.

Ma fille devait venir la semaine prochaine, mais elle ne peut pas– Valbuena

Il s’est exprimé dans les colonnes de La Provence:

« Il n’y a pas de confinement, mais le gouvernement a serré la vis dès le début en fermant les écoles, notamment. Il n’y a pas eu de retard à l’allumage. Seuls les banques, les pharmacies et les supermarchés sont ouverts, il n’y a personne dans les rues. Les restaurants, par exemple, sont fermés depuis le milieu de la semaine dernière. Il n’y a rien d’autre d’ouvert. On ne s’entraîne pas, on fait des programmes chez nous, on devait reprendre aujourd’hui, puis les dirigeants ont prolongé jusqu’à demain. Ma fille devait venir la semaine prochaine, mais elle ne peut pas. » Matthieu Valbuena— Source: La Provence