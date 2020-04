Ex OM : Valbuena met un de ses maillots aux enchères pour les hôpitaux de Marseille !

Nominé par Ronald Zubar, ancien joueur de l’OM, Mathieu Valbuena a mis aux enchères l’un de ses maillots signé pour les hôpitaux de Marseille.

En cette période de confinement dû au coronavirus, de nombreux joueurs de football ont fait des dons à des hôpitaux et à des associations pour les soutenir.

On est tous solidaires en ces moments difficiles — VALBUENA

Ce samedi, Mathieu Valbuena a tenu à contribuer à sa manière en mettant aux enchères l’un de ses maillots de l’Olympiakos dédicacé avec ses crampons. Les fonds iront aux hôpitaux de Marseille !

« En cette période difficile, je mets mon maillot dédicacé et mes chaussures aux enchères. Ils seront reversés aux hôpitaux de Marseille via l’association les cuistots du coeur. On est tous solidaires en ces moments difficiles. Je challenge maintenant Rio Mavuba ! A toi mon gars ! »

Mathieu Valbuena – Source : Twitter