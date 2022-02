Ex OM : Valbuena recadre Verratti et le PSG

Si l’OM a raté son match face à Nantes dimanche, le PSG s’était aussi manqué face à Nantes samedi. Marco Verratti avait violement critiqué l’arbitrage après la rencontre, un comportement qui exaspère l’ancien olympien Mathieu Valbuena.

Sur RMC, Mathieu Valbuena a tenu a souligner le côté pleureuse de l’international italien. Il estime que ce dernier aurait dû faire profil bas et se rappeler que les arbitres se sont déjà plusieurs fois trompé en faveur du PSG depuis le début de la saison.

Tu perds, tu te tais, et tu te remets en question

« Le PSG est tombé sur une grosse équipe de Nantes qui a mérité sa victoire, et j’aurais aimé qu’à la fin du match, Leonardo comme Verratti le disent. Des erreurs, monsieur Lesage en a fait, il n’y a aucun problème. Sur le penalty de Mbappé, il doit y avoir deuxième jaune et donc rouge. Il y a aussi l’histoire du temps additionnel… Mais il faut que Verratti arrête à un moment donné de parler comme ça. Il ne fait que parler sur le terrain. Je n’ai rien contre lui, c’est un super joueur, mais quand le PSG a eu des avantages, en obtenant un penalty contre Lyon par exemple, il y a, au final, une balance. Tu perds, tu te tais, et tu te remets en question. Je trouve ça petit. J’aurais aimé que les joueurs et Leonardo se fassent petits. C’est ce que je reproche à ce genre de sorties. Oui l’arbitre a fait des erreurs, mais le PSG a aussi été avantagé dans des matchs précédents. Et on n’a pas entendu les Parisiens. » Mathieu Valbuena – Source: RMC (21/02/2022)

🗣️💬 « Quand le PSG a eu des avantages au niveau de l’arbitrage contre Lyon par exemple […] Un moment donné tu perds tu te remets en question. Je trouve ça petit ! » Mathieu Valbuena reprend de volée Verratti et Leonardo. pic.twitter.com/q8BGdc8N37 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 21, 2022

