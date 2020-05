Ex OM: Vers une reprise du championnat pour le club de Marcelo Bielsa ?

Marcelo Bielsa, ancien coach de l’OM entraine désormais Leeds United en deuxième division anglaise. Alors que la Premier League tarde à reprendre, une reprise de la Championship pourrait voir le jour début Juin…

Au moment de l’arrêt du championnat, Leeds United de Marcelo Bielsa occupait la tête du classement avec une longueur d’avance sur le second West Bromwich Albion. Alors qu’une date de reprise de la Premier League n’est pas encore définie, la seconde division anglaise pourrait reprendre le 6 juin selon ESPN.

Pour rappel, Marcelo Bielsa, et son équipe ont décidé de reporter le paiement de leur salaires afin que les autres salariés du club puisse toucher leur paie en intégralité.

« À l’issue d’un entretien régulier entre le PDG Angus Kinnear, le directeur du football Victor Orta et plusieurs joueurs seniors, la décision a été prise par l’équipe de reporter une partie de ses propres salaires afin de s’assurer que le club puisse continuer à payer les 272 membres à plein temps, temps partiel et la majorité du personnel occasionnel pour les mois à venir. Mes joueurs ont fait preuve d’un incroyable sens de l’unité et de solidarité et je suis fier de leurs actions, s’est réjoui Victor Orta, directeur du football. A Marcelo Bielsa, son staff et à tous les joueurs, nous les remercions d’avoir mis nos salariés en avant et de prendre soin de leur famille. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la santé publique et, lorsque les gens seront en sécurité, terminer ce que nous avons commencé. Vamos carajo. La propagation du virus Covid-19 a vu le Royaume-Uni et de nombreux autres pays du monde dans un état de confinement, avait détaillé le club en préambule. Bien qu’il y ait un engagement partagé pour terminer la saison, il n’y a pas de plan concret pour une date de retour en Championship pour l’équipe de Marcelo Bielsa. L’absence de rencontres, l’annulation d’événements, l’impact sur les revenus et la fermeture du marché du financement du football coûteront au club plusieurs millions de livres sterling chaque mois. » Communiqué du club de Leeds – traduction RMC