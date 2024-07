Ex OM : Vers une saison compliquée pour Payet au Vasco da Gama ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Parti de l’OM l’été dernier, Dimitri Payet était arrivé comme une star au Brésil, dans sa nouvelle équipe du Vasco da Gama. Cependant, après une saison marquée par les blessures et l’arrivée prochaine de Philippe Coutinho, l’avenir du Français de 37 ans est incertain. Des tensions entre lui et ses dirigeants auraient même vu le jour au courant de cette saison.

Dimitri Payet restera sans doute comme un des plus grands talents passé par l’OM ces 10 dernières années. Après avoir marqué le championnat français et anglais de son pied droit, le Réunionnais voulait s’offrir un dernier plaisir et est parti joué en terre natale du football : le Brésil. Une expérience qui laisse toutefois un peu sur la faim le joueur et les supporters du Vaso da Gama.

L’arrivée de Coutinho chamboule les plans ?

A lire aussi : Mercato OM: Cette piste alléchante de De Zerbi s’éloigne ?

Après avoir été accueilli en héros à son arrivée, le français divise désormais. Régulièrement blessé tout au long de la saison, le joueur de 37 ans aura inscrit 4 buts et 8 passes décisives en 34 matchs. Et avec l’arrivée de Coutinho dans l’équipe cet été, il devra désormais partager le statut de star de l’effectif. Une association qui sera un casse-tête pour l’entraîneur, les deux joueurs évoluant au même poste et ayant des profils similaires. Une refonte tactique devra alors avoir lieu, ou alors le club devra se séparer de Payet, son contrat se terminant en décembre.

Friction entre Payet et son dirigeant ?

A lire aussi : Mercato OM : Pourquoi le deal Álvaro Valles ne se fera pas !

Des rumeurs auraient commencé à voir le jour, racontant que le meneur de jeu français serait en froid avec son dirigeant, Pedrinho. Des informations rapidement démenties par le dirigeant, lors de la présentation de Coutinho. « Payet ne part que s’il le veut. Il ne partira pas pour des critères techniques ou managériaux. Ils ont créé une embrouille entre Payet et moi qui n’existe pas. Nous espérons qu’il se rétablisse, qu’il soit toujours en forme et qu’il soit performant. La décision de faire jouer l’un d’entre eux ou les deux revient à Paiva. Mon travail consiste à lui donner la structure dont il a besoin pour revenir. C’est à lui de décider s’il reviendra ou non. Cela ne viendra pas de moi. »