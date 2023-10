Ex OM : Villas Boas en route vers son but ultime ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Il n’a pas entrainé depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2021, André Villas Boas pourrait revenir dans le football l’année prochaine et atteindre son rêve…

Quand il était en poste à l’OM, Villas Boas avait déjà annoncé que sa carrière d’entraîneur ne serait pas longue. Il avait d’ailleurs déclaré aux médias portugais en 2020 :« Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille, puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon ». Avant son but ultime, devenir président du FC Porto. AVB a indiqué au journal Publico qu’il allait se porter candidat aux élections présidentielles du FC Porto prévues en 2024.

AVB vise la présidence du FC Porto en 2024

«Les élections sont prévues pour avril 2024 et je dois tenir compte d’un certain nombre de considérations personnelles et professionnelles. Mes amis considèrent qu’il s’agit de la décision la plus irrationnelle de ma vie, ils ne comprennent pas comment elle peut générer autant de passion en moi, a confié Villas Boas. Mais la réalité est que ma famille anglaise est étroitement liée à la fondation du FC Porto. C’est quelque chose que je n’ai appris que plus tard et qui renforce ce sentiment de destinée».

André Villas-Boas não afasta candidatura à presidência do FC Porto em 2024 https://t.co/AddjWS3GoB — Público (@Publico) October 11, 2023

J’ai un petit rêve un jour de devenir président de mon club — 2019

« Je ne veux pas rester trop longtemps entraîneur, j’ai établi un plan de carrière. Je veux prendre ma retraite à 45 ans. J’ai aussi d’autres ambitions dans le monde du foot, dans la gestion, j’ai de grandes idées pour mon club, le FC Porto, et j’ai un petit rêve un jour de devenir président de mon club », lâchait-il à RMC Sport en septembre 2019.