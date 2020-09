Téléfoot espère que l’OM batte le PSG et explique pourquoi…

Sur les ondes d’Europe 1 le directeur général de Mediapro France et de la chaîne Téléfoot, Julien Bergeaud n’a pas caché que pour l’intérêt du championnat de France de Ligue 1, une victoire de l’OM face au PSG serait une bonne chose…

Julien Bergeaud, directeur général de Mediapro France et de la chaîne Téléfoot, a clairement laissé entendre que pour le bien du championnat une victoire de l’OM face au PSG serait une bonne chose.

c’est vrai qu’une victoire de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Rennes s’active pour anticiper un gros transfert !

« On peut voir les choses comme ça, oui, c’est vrai. Marseille a une vraie chance de l’emporter dimanche. On ne s’immisce pas dans le sportif, mais la dernière victoire de l’OM remonte à novembre 2011. Donc c’est vrai qu’une victoire de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1 et emballer le championnat. » Julien Bergeaud – Source Europe 1