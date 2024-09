Ex OM : Visé par la justice, Djibril Cissé se défend !

Un an de prison avec sursis et 100.000 euros d’amende ont été requis contre l’ancien buteur de l’OM Djibril Cissé, jugé pour blanchiment de fraude fiscale mercredi à Bastia. Interrogé par Le Parisien, Cissé a exprimé son malaise face à cette situation, affirmant qu’il n’a « jamais voulu frauder le fisc ».

Jugé pour blanchiment de fraude fiscale mercredi à Bastia, Djibril Cissé s’est défendu dans les colonnes du Parisien. Alors qu’il risque une peine d’un an de prison avec sursis et 100.000 euros d’amende, il affirme ne jamais avoir voulu frauder le fisc.

« Certaines factures se sont égarées »

A lire aussi : Benatia, Balerdi, Greenwood… Les 3 infos OM de ce jeudi 12 septembre 2024 !

« Je peux reconnaître à la limite avoir été un peu négligent ou mal organisé sur le traitement de mes factures, mais il n’y a jamais eu chez moi d’intention de frauder le fisc. Je ne les transmettais pas systématiquement à ma comptable et certaines se sont égarées », explique ainsi l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille et de l’Equipe de France. Il est soupçonné notamment de blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et omission d’écriture comptable.

Il est à noter que le procureur de Bastia a demandé la relaxe concernant les accusations initiales de fraude fiscale.

A lire aussi : OM : Riolo explique pourquoi Wahi doit se méfier de Maupay !