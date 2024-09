OM : Riolo explique pourquoi Wahi doit se méfier de Maupay !

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau ont discuté de l’Olympique de Marseille, hier soir sur le plateau de l’After Foot. Ils ont notamment évoqué les cas Neal Maupay et Elye Wahi.

Maupay ou Wahi ? C’est la question que les supporters se posent à 3 jours du match contre l’OGC Nice. Quel joueur est le plus apte a devenir titulaire dans l’effectif imaginé par Roberto De Zerbi ? Daniel Riolo a son avis sur la question.

« Il y a déjà des joueurs qui sortent du lot»

Daniel Riolo commence par donner un avis global sur l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. « Ça se voit sur le terrain que tout va bien », remarque l’éditorialiste de l’After Foot. « C’est une équipe qui, depuis qu’elle est sortie, affiche un visage plein de détermination et d’entrain. Tout n’est pas parfait mais il y a déjà des joueurs qui sortent du lot », ajoute-t-il en faisant référence à Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1 pour l’instant (5 buts).

Wahi doit se mettre au niveau

Le journaliste sportif poursuit en comparant les performances de Neal Maupay et celles d’Elye Wahi. « L’expérience de Maupay en Premier League, c’est à dire se battre sur le terrain et participer intensément à l’effort collectif sans obligatoirement être le premier buteur, c’est quelque chose qu’il fera beaucoup mieux que Wahi », estime Daniel Riolo. « Wahi doit se mettre au niveau de l’intensité et des exigences de Roberto De Zerbi. Il ne nous a pas fait rêver mais il a néanmoins été présent dans le travail collectif. On ne peut pas lui reprocher ça […] J’ai vu Maupay jouer en Premier League, ce n’est pas le gars qui est parti de la Ligue 1 de façon un peu anonyme. Je ne parle pas d’un crack, mais sur le terrain il ne rechigne pas à la tâche. »

