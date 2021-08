Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison, Yuto Nagatomo n’a pas été conservé par le club et pourrait rebondir du côté du Genoa la saison prochaine d’après Gianluca Di Marzio.

Arrivé à l’Olympique de Marseille libre de tout contrat la saison dernière, Yuto Nagatomo n’a pas été conservé à l’issue de son contrat en juin dernier. Arrivé en tant que doublure de Jordan Amavi, le latéral gauche japonais a finalement disputé une grande partie de la saison suite aux multiples blessures de Jordan Amavi. Du haut de ses 34 ans, Yuto Nagatomo a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne. Tout comme son compatriote Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo s’est toujours montré impliqué et sérieux lors de son passage à l’OM.

À en croire les informations révélées par Gianluca Di Marzio, l’ancien olympien pourrait retourner du côté de l’Italie. Passé par Cesena, Yuto Nagatomo s’est surtout révélé aux yeux de l’Europe lors de son passage à l’Inter Milan entre 2011 et 2018 avant de rallier la Turquie à Galatasaray. Cette-fois, le Genoa se montrerait très intéressé pour rapatrier le latéral gauche japonais. De premiers contacts auraient été noués entre le club et le joueur. Reste à savoir s’il peut être tenté par cette aventure.

Contatti in corso per il possibile ritorno in Italia di @YutoNagatomo5 al @GenoaCFC https://t.co/fhs46OfAbc — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 13, 2021

MON TROISIÈME ENFANT EST NÉ à Marseille ! — NAGATOMO

Toutefois, Yuto Nagatomo restera toujours lié à Marseille. En effet, le Japonais et sa femme ont vu leur troisième enfant naître en cité phocéenne. Un événement qu’il avait fièrement partagé sur ses réseaux sociaux en avril dernier.

« Le 22 avril, mon troisième enfant, un garçon énergique, est né ! Je suis très reconnaissant et respectueux envers ma femme, qui a travaillé dur pendant cette période de Corona et l’a mis au monde sur une terre étrangère. Merci à mon troisième fils d’avoir travaillé dur et d’être né ! Beaucoup de gens m’ont soutenu dans la situation difficile du au Coronavirus. Je l’apprécie sincèrement. Mon fils aîné est né en Italie (Milan), le deuxième en Turquie (Istanbul), et le troisième en France (Marseille) ! Nous sommes riches en nationalités ! En tant que mari et père des frères Nagatomo, je prendrai mes responsabilités et protégerai ma famille ! Merci pour votre soutien continue envers la famille Nagatomo ! » Yuto Nagatomo – Source : Twitter (24/04/21)