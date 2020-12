Eyraud et la Vente OM, Nkounkou explique pourquoi il a refusé de signer à l’OM, Genk accepte une offre d’Italie pour Maehle… Les 3 infos OM de ce mercredi

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : Eyraud et la Vente OM, Nkounkou explique pourquoi il a refusé de signer à l’OM, Genk accepte une offre d’Italie pour Maehle…

Vente OM – Eyraud : « Nous voyons, de temps à autre, des bandes désorganisées fondre sur nous… »

JHE estime que des anciens salariés du clubs, des dirigeants à la retraite mais aussi des supporters ultras exclus du stade ou des prestataires écartés comme des politiques locaux participent à cette déstabilisation autour de cette fameuse vente OM. De plus, le président Eyraud est clair concernant la question d’une vente du côté de l’actionnaire majoritaire Franck McCourt : « Non. Et c’est dommage que des pseudo-tentatives, très vite avortées, n’aient pas été davantage démasquées par vos confrères. »

À l’OM, nous voyons, de temps à autre, des bandes désorganisées fondre sur nous. Ce sont les coalitions baroques d’anciens salariés licenciés, de dirigeants à la retraite qui pensent que l’OM leur appartient toujours, de supporters ultras exclus du stade, de prestataires écartés, de politiques locaux en mal de notoriété, d’anciens joueurs frustrés de ne pas avoir décroché de contrat avec le club. On regarde ça avec beaucoup de distance. Là, cela a été mené avec une intention profondément négative, on les a assignés en justice, les juges diront le droit, et on ira jusqu’au bout pour démasquer les imposteurs, les haineux qui se cachent derrière les comptes Twitter anonymes, bref, tous ceux qui ont cherché à nous déstabiliser, que nous avons identifiés. Il y a une citation de Clemenceau : « Ne craignez pas d’avoir des ennemis ; si vous n’en avez pas, c’est que vous n’avez rien fait. » Visiblement, j’ai beaucoup fait… Je regrette que cette histoire (Boudjellal-Ajroudi) soit devenue le feuilleton de l’été, alors que cinq appels à des personnes qualifiées auraient permis de faire comprendre à chacun l’étendue de la supercherie. Bernard Tapie m’a appelé pour me dire à quel point il a été outré par ces méthodes, avec des mots justes. »

Jacques Henri Eyraud – source : L’Equipe (23/12/2020)

Mercato : Nkounkou explique pourquoi il a refusé de signer à l’OM

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce mercredi, l’ancien joueur issu du centre de formation de l’OM Nils Nkounkou a expliqué pourquoi il avait préféré s’engager avec Everton cet été plutôt que de signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille.

« J’ai préféré partir parce qu’il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient évoluer au poste de latéral gauche. J’avais besoin de temps de jeu et Everton pouvait m’en donner. La saison dernière, il y avait seulement Amavi, mais Villas-Boas a essayé Sakai à gauche, parfois même Sarr, et Saîf (Khaoui) a aussi fait quelques apparitions. Je sentais vraiment que ça allait être compliqué pour moi. J’ai préféré prendre le risque de partir. (…) « Le départ de Zubizarreta n’a pas arrangé les choses. Je n’ai pas eu de discussion avec lui. Avec la crise du coronavirus, c’était très difficile d’échanger avec le coach ou le directeur sportif, d’ailleurs. Le départ d’Andoni Zubizarreta n’a pas arrangé les choses. Je m’entendais bien avec lui et à partir de ce moment-là, j’ai choisi de partir. »»

Nils Nkounkou – source : L’Equipe (23/12/2020)

Mercato : Genk a accepté ce qu’ils avaient refusé à l’OM en Octobre pour Maehle ?

Joakim Mæhle était tout proche de signer à l’OM dans les dernières heures du dernier mercato estival, mais Genk a fait de la surenchère. L’offre initiale du club olympien est estimée à 11M€ plus quelques bonus, ce à quoi Genk avait demandé une rallonge. Notre confrère Florian Holsbeek nous expliqué il y a quelques jours : « Maehle est encore très bon cette saison, il joue haut dans son couloir droit. Il est régulier avec la Danemark. La question c’est pourquoi Genk a refusé 12M€ bonus compris de l’OM en octobre. » Une question qui reste encore d’actualité alors que Genk vient d’officialiser un accord avec l’Atalanta, a priori pour un montant équivalent…

Joakim Mæhle verhuist naar Atalanta Bergamo.

De transfer is helemaal afgerond.

Zondag nemen we afscheid van ‘Joa’, na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Tak Joakim! 🇩🇰🔵⚪️👋 👉 https://t.co/RTbRYCYxNU#krcgenk #mijnploeg #takjoakim pic.twitter.com/vGeou8UPz9 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 22, 2020

Le club belge du latéral droit a twitté : « Joakim Mæhle déménage à Atalanta Bergame. Le transfert est terminé. Dimanche, nous disons au revoir à «Joa», après le match contre Waasland-Beveren ». Dans cette affaire, Genk ne devrait pas percevoir plus que ce que l’OM avait proposé en octobre dernier. En effet en Italie le transfert est annoncé pour un montant évalué entre 10 et 11 millions d’euros plus quelques bonus. Frustrant pour Pablo Longoria ?