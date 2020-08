Eyraud moins souvent à Marseille, nouveau protocole sanitaire et nouvelle cible mercato… Les 3 Infos OM de ce mercredi 5 août !

Voici les trois infos principales de l’Actu OM en ce mercredi 5 août. Il est question de Jacques-Henri Eyraud, de protocole sanitaire en Ligue 1 et d’une nouvelle cible pour le mercato marseillais…

OM : Eyraud moins présent à Marseille cette saison ?

Omniprésent au club, même si certains lui reprochaient déjà de ne plus faire les déplacements la saison dernière, le président Jacques – Henri Eyraud pourrait prendre un peu de recul géographique cette saison…

C’est le journal L’équipe dans son édition du 5 août qui l’annonce. Même s’il a tenu à accompagner les débuts au club de Hugues Ouvrard et Pablo Longoria, Jacques-Henri Eyraud devrait être moins présent à Marseille cette année.

Les recrutements de Hugues Ouvrard en tant que Head Of Business, et Pablo Longoria en tant que Head Of Football expliquent sans doute le fait que la présence du président délégué soit moins nécessaire ces prochains mois pour gérer les affaires courantes…

Mercato : L’OM suit un brésilien très prometteur ?

La phase II de l’OM Champions Project doit désormais miser sur les jeunes. Les recrutements de Pape Gueye et Leonardo Balerdi semblent aller dans ce sens tout comme la majorité des pistes sortant ces jours-ci dans la presse…

La dernière en date concerne Patrick de Paula, jeune milieu de terrain brésilien (20 ans) évoluant à Palmeiras. Selon le journaliste Vinicius Bueno et le site Futebol Interior, l’OM aurait ciblé le talent auriverde.

Les Marseillais envisageraient même d’envoyer un représentant au Brésil pour débuter les négociations…

La LFP va réajuster le protocole sanitaire avant la reprise de la L1

Inquiète de la recrudescence des cas positif au Covid-19 dans les clubs de L1, la Ligue de Football Professionnel a annoncé des changements dans le protocole sanitaire à suivre.

Dans un communiqué, la LFP a annoncé des changements dans le protocole sanitaire à suivre pour les clubs de Ligue 1. En effet, de nombreux clubs ont eu à déplorer des cas positifs au Covid-19 à l’instar de Nantes, Montpellier ou Strasbourg. Afin de ne pas mettre en péril la reprise planifiée du championnat, la LFP va faire évoluer son protocole sanitaire.

« A deux semaines et demi de la reprise des championnats, la LFP est extrêmement attentive à la situation médicale et sanitaire. (…) Établi pour la reprise des entraînements et les matchs de préparation, le protocole médical doit être ajusté cette semaine pour communiquer aux clubs les derniers arbitrages pour la reprise des championnats ».

Ligue de Football Professionnel – source : Communiqué Officiel, transmis à l’AFP.



PROTOCOLE À DÉFINIR POUR LE PUBLIC AUSSI

Dans la suite du communiqué, la LFP a confirmé qu’elle est toujours en attente de la décision des pouvoirs public concernant les derniers détails à régler sur l’accueil des supporters dans les stades.

« La LFP a participé jeudi dernier à une réunion avec le préfet Denis Robin, directeur de la commission interministérielle de crise (CIC), ainsi que le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Le CIC a souligné la qualité des guides sanitaires remis par les Ligues sportives le 15 juin dernier au ministère des Sports. Suite à cette réunion, les autorités publiques doivent revenir vers la LFP cette semaine ».

Ligue de Football Professionnelle. Source : communiqué officiel, transmis à l’AFP