OM – Eyraud : « Trois ans pour retrouver la LDC ? Beaucoup et pas tant que ça ! »

L’Olympique de Marseille est officiellement entré dans l’édition de la Ligue des Champions 2020/21 hier après-midi avec le tirage au sort de la phase de groupes. Le président Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé sur ce retour dans la plus prestigieuse des compétitions…

« Au delà de nos adversaires, beaucoup de fierté de renouer avec cette compétition qui est la plus prestigieuse et que le club n’avait pas disputé depuis sept ans. C’était notre objectif depuis le début. Il nous a fallu trois saisons complètes pour y arriver, c’est beaucoup et en même temps, c’est pas tant que ça ! On est vraiment très fier de pouvoir jouer notre carte à fond et de disputer des grandes rencontres. Malheureusement dans des stades vides, c’est là où il y a une souffrance. Il y a un déchirement même de penser que l’on va jouer ces grands matches, ces grandes affiches dans un Orange Vélodrome qui sonnera très creux. Mais on est très heureux de renouer avec cette compétition. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM.net