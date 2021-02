Face aux insultes, l’OM restreint le chat de sa conférence de presse !

La colère gronde face à la volonté de la direction Eyraud de se débarrasser des groupes Ultras. Ce mardi, lors de la conférence de presse de Caleta-Car et Larguet diffusée sur Twitch par l’OM, le chat a été restreint concernant les commentaires face à un flot incroyable d’insultes…

Le président a décidé de ne pas apaiser la tension autour des supporters. Son nouveau projet OM Agora, une concertation contre les Ultras, a mis le feu aux poudres. Après une levée de boucliers sur les réseaux sociaux, y compris d’anciens joueurs et de politiques, c’est la diffusion de la conférence de presse qui a été prise d’assaut. Les commentaires étaient contre la direction et pour beaucoup insultants, du coup au bout de 6 minutes 30, le chat est passé en emote only (uniquement avec des émoticons). Les commentaires ont donc étaient supprimé, seul les « Retourne à Walt Disney », « Liberté pour les ultras » ou encore « L’OM C’EST NOUS !! » sont encore visibles…