OM : Politiques, anciens joueurs et consultants font front face à Eyraud !

Sur les réseaux sociaux, consultants, supporters et anciens joueurs ont montré leur mécontentement après l’initiative Agora OM. Jacques-Henri Eyraud n’est pas épargné…

Agora OM aura relancé la machine Eyraud Démission sur les réseaux sociaux ! Alors que la direction a publié un communiqué ce lundi, expliquant qu’ils souhaitaient redéfinir le terme de supporters, une vague de tweets a été lancée.

Politiques de la ville, anciens joueurs ou encore consultants… Tous ont totalement désavoué le président Jacques-Henri Eyraud qui est sommé de quitter le club au plus vite.

Ja vais vous dire moi joueur j’ai kiffé jouer au VÉLODROME juste pour l’ambiance et les supporters et peu importe le président ou présidente…

Car pour moi Marseille c’est la passion et les racines de cette ville et Ça se respecte …. #teamOM

bonne soirée 🙌

— Brahim Thiam (@thiam_brahim) February 15, 2021