Fair Play financier : l’ECA met la pression sur l’UEFA !

Alors que le football est logiquement arrêté lors de cette crise sanitaire, les instances du football mondiales discutent actuellement de différents scénarios de retour à la compétition. Le Fair Play financier est également au coeur des discussions sachant que de nombreux clubs seront très impacté financièrement.

En pleine crise sanitaire du Covid-19, impossible de dire à ce jour quand la vie reprendra son cours normal. Les dirigeants du football planchent quant à eux sur plusieurs scénario de reprise des compétitions. L’enjeu majeur est bien évidemment économiques. De nombreux clubs seront en dangers si les compétions n’allaient pas à leur terme.

VERs un assouplissement du Fair Play financier ?

Le Fair Play financier est également au coeur des débats. L’Olympique de Marseille et de nombreux autres clubs sont encadrés par le gendarme financier de l’UEFA.

L’association européenne des clubs (ECA) milite pour un assouplissement des règles actuelles et l’a fait savoir.

Dans une lettre adressée à ses membres, l’ECA exprime d’abord sa vive inquiétude :

« Nous sommes tous confrontés à une réelle menace existentielle. Le football est maintenant au point mort, comme nos sources de revenus dont nous sommes dépendants pour payer nos joueurs, nos staffs et d’autres frais d’exploitation. Personne n’est à l’abri. Répondre à ces préoccupations sera le plus grand défi auquel notre jeu et notre industrie aient été confrontés », Source : Agence Reuter – (Relayé par RMCSport)

Par ailleurs, comme le révèle l’agence Reuter, l’ECA a fait savoir qu’elle avait entamé des négociation « actives » avec l’UEFA pour tenter d’assouplir prochainement les règles du fair-play financier. Vu le contexte on voit mal comment il pourrait en être autrement…