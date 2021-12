FC Nantes – OM : Coup dur pour Antoine Kombouaré avant la réception des Marseillais !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes ce mercredi pour y affronter les Canaris. Antoine Kombouaré a publié son groupe de 20 joueurs pour cette réception et deux joueurs importants manquent à l’appel !

Après la réception de l’ESTAC où l’Olympique de Marseille a pris les trois points au Vélodrome… C’est un déplacement qui attend les joueurs de Jorge Sampaoli pour la seizième journée de Ligue 1 ce mercredi soir à 21h.

En effet, les Marseillais vont affronter le FC Nantes d’Antoine Kombouaré qui propose un beau football malgré des difficultés au niveau des points depuis quelques matchs. Malheureusement pour les Canaris, le coach n’aura pas la totalité de son groupe !

Fabio et Chirivella seront absents

Sanctionné d’un carton jaune et concédant un penalty le week-end dernier à Lille, le latéral droit Fabio est suspendu pour la réception de l’Olympique de Marseille… Kombouaré n’aura qu’une autre solution en l’absence du Brésilien et de l’ancien lillois Sebastien Corchia : Dennis Appiah qui est d’ailleurs entré face aux Dogues.

A LIRE : OM – Troyes : Les Marseillais au coeur d’une polémique sur fond de racisme?

Au milieu de terrain, l’un des joueurs en forme de ce début de saison nantais est Pedro Chirivella. Formé à Valence et Liverpool et ayant commencé sa carrière professionnel en Premier League, l’Espagnol s’est installé comme titulaire dans l’effectif nantais. Malheureusement pour Kombouaré, il ne sera pas disponible non plus pour cette rencontre face à l’OM à cause d’une accumulation de jaunes.

Voici le groupe complet du FC Nantes pour la réception de l’OM.

Gardiens : Lafont, Descamps

Défenseurs : Appiah, Castelletto, M’Bemba, Pallois, Sylla, Traoré

Milieux : Blas, Cyprien, Girotto, Manvelyan, Merlin, Moutoussamy

Attaquants : Bukari, Coco, Coulibaly, Geubbels, Kolo Muani, Simon

Retrouvez le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 retenu par Antoine Kombouaré pour #FCNOM 👇 — FC Nantes (@FCNantes) November 30, 2021

Marcher sur les Marseillais? Les explications de Kombouaré

« J’ai dit ça car c’est souvent l’expression des Marseillais ça, ‘leur marcher dessus’, donc je me suis un peu amusé. L’idée, c’est de faire un grand match. On n’a pas le choix. Si on veut espérer faire un bon résultat contre Marseille, il faudra être prêt à faire une grande performance. Quand je dis grande performance, c’est sur la durée. A Paris, on a joué une bonne deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a été en souffrance. Là à Lille, on a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus en difficulté. J’espère que contre Marseille, on sera capable de jouer 1h35, on va mettre les arrêts de jeu aussi. » Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse (29/11/2021)