Feyenoord – OM (3-2) Sampaoli : « La frustration de ne pas pouvoir jouer a entraîné ces erreurs. »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face au Feyenoord Rotterdam (3-2) à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, malgré des buts de Bamba Dieng et Gerson. Jorge Sampaoli s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de (Canal + Sport ou M6).

« Le plan du match était en relation avec le fait de sortir de la pression qui existe beaucoup via cet aspect. Il nous a un peu surpris et nous a empêchés de nous installer dans son camp. Les erreurs ? Ça a voir avec la pression mis par l’adversaire, ce genre de contexte, d’évènements qui ne te permettent pas ce type d’erreurs. La frustration de ne pas pouvoir jouer a entraîné ces erreurs. La première mi-temps a été bonne pour nous au niveau émotionnel. En seconde, on a eu le ballon, des possibilités pour revenir. Je pense que c’est comme ça qu’il faut jouer au retour. Ce match peut laisser des traces. Dimanche, on a un match très important puis la revanche contre cette équipe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (28/04/2022)

