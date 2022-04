Feyenoord – OM : Enorme ambiance dans un des bus de supporters marseillais !

A l’occasion ce soir de la demi-finale de Conference League, 2400 places ont été réservées dans le parcage visiteurs du stade De Kuip aux supporters marseillais. La majorité sont arrivés en bus, dans une énorme ambiance. Par contre sur place, le contrôle est stricte !

Les supporters olympiens seront nombreux et vont faire du bruit ce soir à Rotterdam à l’occasion du match de l’OM face au Feyenoord.

« Et ramenez nous la, la finale à Tirana » 💪🏽⚪️Ⓜ️🇳🇱 pic.twitter.com/dsXBVCenOY

Notre journaliste Mourad Aerts est sur place, une Fan Zone est prévue avant que le cortège rejoigne le stade dans la soirée.

Je viens de passer par la Fan Zone où sont regroupés les supporters de l’OM, le cadre est top, on me dit que c’est sécurisé ac stadiers et policiers ms pas rassuré, le dispositif m’a l’air un peu light. J’espère que tout se passe bien notamment s’il y a un cortège jusqu’au stade. pic.twitter.com/LtjINBb5J1

— Mourad (@MouradAerts) April 28, 2022