Feyenoord – OM : Le onze de départ probable des Marseillais

Ce soir à 21h00, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Quelle équipe Jorge Sampaoli va-t-il aligner face aux joueurs du Feyenoord ?

Pour son déplacement sur la pelouse du Feyenoord, Jorge Sampaoli disposera d’un groupe quasiment complet puisqu’aucun joueur n’est suspendu. Au niveau des blessures, seuls Balerdi et Konrad sont assurés d’être forfaits, Alvaro est toujours absent. Il existe un doute concernant Bakambu qui avait ressenti une gêne à l’entraînement et qui était absent dimanche à Reims. Pour autant, Sampaoli avait affirmé qu’il devrait être opérationnel.

Une incertitude entre Rongier et Lirola ?

Si Valentin Rongier était titulaire lors du match à Reims, une incertitude quant au joueur que choisira Sampaoli à ce poste est présente, le milieu de terrain pourrait laisser sa place pour ce match au défenseur espagnol Pol Lirola.

Duje Caleta Car devrait retrouver sa place dans le onze en lieu et place de Sead Kolasinac qui ferait glisser Luan Peres en position de latéral gauche, après avoir souffler lors du dernier match à Reims. Saliba et Guendouzi devraient une nouvelle fois, quant à eux, être titularisés. Gerson, unique buteur à Reims et remplaçant au coup d’envoi, devrait lui aussi être de retour dans le onze.

Devant, Milik, titulaire à Reims, l’international polonais devrait avoir une deuxième titularisation de suite. Dimitri Payet, remplaçant contre Reims, sera sans doute titulaire sur le côté gauche de l’attaque. Pour les accompagner, Amine Harit, performant en ce moment, pourrait remplacer Cengiz Under qui aurait peut-être besoin de souffler en vue du match de dimanche contre Lyon.

Harit préféré à Under ?

Mandanda

Rongier (ou Lirola) Saliba Caleta-Car Peres

Kamara

Guendouzi Gerson

Harit Milik Payet

Slot : « Ce n’est pas facile de presser Marseille parce qu’ils utilisent aussi leur gardien donc on doit réussir à presser demain 11 joueurs, pas 10. Mais ce ne sont pas les joueurs qui font la différence mais les joueurs. On verra qui a les meilleurs joueurs demain. » #FEYOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 27, 2022

« On aura un match compliqué jeudi à Feyenoord, puis dimanche contre Lyon, ça sera encore difficile face à une équipe habituée à lutter pour l’Europe. Il faudra que nous restions tous mobilisés.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse