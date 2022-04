Mercato concurrents OM : Lyon vise deux français de Premier League ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon se serait renseigné sur l’international français Moussa Sissoko dans l’optique de le recruter lors du mercato estival.

Actuel 8e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne réalise pas une saison à la hauteur de ses objectifs, et songe à se renforcer cet été. Avec de nombreuses blessures tout au long de la saison dans le secteur défensif, l’OL aurait coché le nom d’Issa Diop, son club, West Ham demanderait un montant avoisinant les 15 millions d’euros, Monaco est également sur le dossier.

Sissoko, une bonne pioche pour Lyon ?

Selon les informations de L’Équipe, Lyon souhaiterait encore recruter en Premier League. Le club rhodanien aurait récemment pris contact avec l’agent de l’international français Moussa Sissoko (32 ans). Le joueur sera en fin de contrat l’année prochaine et pourrait être recruté à moindre coût. L’ancien toulousain, auteur de deux buts et une passe décisive en 31 matchs de championnat pourrait voir son équipe, actuel 19e se diriger vers la deuxième division, ce qui pourrait faciliter un transfert. L’international français est un souhait de Bruno Cheyrou, le directeur de la cellule de recrutement de l’OL, mais ne ferait pas l’unanimité pour tout le monde à Lyon. De plus, son salaire « Premier League » pourrait freiner l’OL au vu de la saison compliquée que traverse le club.