Finances OM : La bonne nouvelle du jour pour la direction marseillaise !

Chargée de veiller à la stabilité des comptes des clubs professionnels français, la DNCG a rendu aujourd’hui ses décisions sur la situation des clubs au titre de la saison sportive 2022-2023.

Depuis l’arrivée de Mc Court à la tête de l’Olympique de Marseille, le club a beaucoup dépensé dans le cadre du « Champions Project » et l’OM a toujours été la cible de la DNCG à cause du manque de rentrées d’argent régulières. Malgré cela, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a annoncé aujourd’hui n’avoir pris aucune sanction à l’égard du club phocéen.

LIGUE 1 UBER EATS

A.S. MONACO F.C., LOSC LILLE, OLYMPIQUE DE MARSEILLE

—————————————————————————————

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

Une bonne nouvelle pour les dirigeants qui devront cependant rester sur leur garde puisque cette décision pourrait changer d’ici à la fin de la saison.

Début octobre, Pablo Longoria avait d’ores et déjà annoncé son intention de rééquilibrer les finances du club au cours de cette saison.

« Analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des Champions et l’argent de CVC arrivé à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable. Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année. Il faut faire du football avec l’argent qu’on a. Pour nous, la chose la plus importante, c’est le projet sportif. (…) Des ventes cet hiver ? Cela va dépendre des résultats sportifs. Mais on a réduit de plus de 50% les pertes du club dans les dernières saisons et, pour la première fois, on peut espérer être à l’équilibre, avec un bilan à zéro. » Pablo Longoria – Conférence de presse – 02/10/2022

Il y a quelques semaines, le président olympien se montrait confiant vis-à-vis des finances de l’OM.

« On peut réussir à atteindre l’objectif à la fin de la saison. Pour ça, on doit encore faire entrer de l’argent. On est dans une situation très positive. L’impact des compétitions européennes est très important. Dans les prévisions en début de saison on ne voulait pas mettre la qualification en 8e de C1 ou en C3. Mais c’est vrai que ça nous oblige à trouver cinq millions d’euros d’ici la fin de la saison » Pablo Longoria – Conférence de presse – 15/11/2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La mise au point de Flamengo suite à l’affaire Gerson !