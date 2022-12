Mercato OM : La mise au point de Flamengo suite à l’affaire Gerson !

Alors qu’il n’entre clairement pas dans les plans d’Igor Tudor, Gerson a manifesté son envie de retourner au Brésil. Toujours en négociations, les dirigeants de l’OM et ceux de Flamengo ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant du transfert. Le joueur a séché la reprise de l’entraînement.

Du côté de Flamengo la prudence est de mise sur ce dernier évènement qui a fortement contrarié l’OM. La direction suit la situation, et a indiqué au média UOL n’avoir aucunement influé dans la décision du milieu de terrain brésilien de ne pas s’être présenté mercredi au centre RLD.

« J’imagine que Gerson, pour tout ce qu’il a montré, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup ça. On comprend même le montant que l’Olympique ait des demandes financières, et en a le droit puisqu’il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer », a déclaré le président de Flamengo Rodolfo Landim à UOL.

Le jeu des négociations entre l’OM et Flamengo ?

L’OM avait recruté Gerson pour environ 25 millions d’euros en juin 2021… Une somme non-négligeable que Pablo Longoria tente de récupérer pour son départ. Les dirigeants marseillais attendent ainsi 20 millions d’euros pour laisser partir Gerson, mais leurs homologues du club brésilien affirment ne pas pouvoir débourser une telle somme. Pour le média UOL Esporte, Flamengo se montrait prêt à reprendre les négociations avec le vice-champion de France en titre si les demandes de Longoria devenaient plus raisonnables. « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille d’essayer de mettre son prix au-dessus du niveau du prix », explique ainsi Rodolfo Landim au média brésilien.

