Fofana lance le choc contre l’OM

Après la victoire du RC Lens contre Toulouse ce mardi, Seko Fofana se projette sur le match de samedi contre l’OM. Le milieu lensois attend ce choc avec impatience. Ce mardi, le RC Lens se déplaçait à Toulouse en match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Plus réalistes que les Toulousains, les joueurs de Franck Haise se sont imposés au Stadium (0-1) et reviennent à un point de l’Olympique de Marseille qui avait pris temporairement le large après sa victoire contre Auxerre. Si l’AS Monaco semble hors course après sa déroute contre Montpellier (0-4), la lutte pour la place de dauphin entre l’OM et le RC Lens s’annonce électrique jusqu’au bout.

On attend le match face à Marseille Les deux clubs se retrouvent ce samedi pour le choc de la 34e journée de Ligue 1. Une rencontre que Seko Fofana attend avec impatience : « On savait qu’on allait avoir ce contexte, ils ont très bien joué avec de la confiance. Le match qu’ils ont fait et leur parcours en Coupe de France, ils ont eu de la grinta et ce n’était pas un match facile. On a été solides sans prendre de but. On est très content de gagner et on attend le match face à Marseille. (…) On attend le match de samedi, qui va être aussi très important chez nous. Oui, on est déjà sur samedi. »

Il faudra en faire un très gros match pour les battre