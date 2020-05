Formation : L’OM s’offre 3 entraîneurs locaux ?

Le flou le plus total entoure l’équipe pro. Du côté de la formation, si plusieurs formateurs sont dans l’attente, l’OM aurait recruté trois entraîneurs pour la pré-formation…

La Provence le rappelé il y a quelques jours, mis à part le directeur du centre de formation Nasser Larguet, et ses recrues Philippe Anziani, Maxence Flachez et Stéphane François, tous les entraîneurs des équipes de jeunes de l’OM arrivent en fin de contrat au 30 juin. Le départ d’Andoni Zubizarreta ne permet pas d’évolution dans ce domaine. Par exemple, Olivier Jannuzzi et Jacques Abardonado pourraient être remplacés. Si tout semble être mis en stand by, l’OM aurait décidé de s’activer pour la préformation…

L’OM recruter 3 entraîneurs du FC Burel ?

En effet, selon Actufoot13, « l’OM a recruté trois nouveaux entraîneurs en Jeunes au niveau de la pré-formation. Il s’agit de trois coachs du Burel FC, trois références dans la région : Gaëtan Marquis dit « Galette », Abdou Ibrahima et Imade Mohamed. » Ces trois entraîneurs devraient prendre en main une des équipes de la préformation (qui va jusqu’au U13).