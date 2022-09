Formation OM : Le coup de gueule de De Bono « il faut arrêter le business ! »

Dans notre émission « Débat Foot Marseille » diffusé hier soir sur nos réseaux, notre intervenant Jean-Charles De Bono s’est plaint de la formation et de la post-formation à Marseille. Il juge que le fonctionnement du club ne permet pas à nos jeunes d’espérer jouer avec l’équipe professionnelle, contrairement à d’autres clubs français.

« A Paris, a 16 ans il est chez les pros! »

« On va acheter des jeunes joueurs à des prix quand même assez élevés, sans qu’il y en ai un qui soit sorti, et celui qu’on a pas payés qui est Dieng, qui nous a prouvé ses qualités à haut niveau, qui nous a couté quasiment rien du tout, on s’en sert pas! Moi j’y crois pas à cette post-formation. Arrêtez, Friio (David Friio chef du recrutement chez les pros mais aussi chez les jeunes), de nous parler de notre centre de formation! Il faut qu’il nous montre un joueur sorti du centre de formation grâce à lui. Il vient d’arriver peut être, mais à Monaco ça change tout le temps aussi, mais y’a beaucoup de jeunes qui jouent! A Paris, c’est pas parce que c’est Christophe Galtier, mais un joueur qui a 16 ans, il est chez les pros ! Et oui, 16 ans et chez les pros Zaire (Warren Zaire-Emery) ! » Jean-Charles De Bono – source : Débat Foot Marseille du 19/09/2022

« Si ils on pas le niveau, c’est la faute à qui? »

« Quand il est bon le petit, il doit jouer. Malheureusement, nous on les bloque ! On les fait pas jouer, on les prend mais ils sont là « non mais tu comprend, il faut attendre… », non ! Arrêtons ! Et si ils ont pas le niveau c’est la faute à qui? Ceux qui recrutent, on est bien d’accord ? Quand tu va chercher des joueurs, il y a des gars qui vont visionner, analyser etc. J’ai été au centre de formation, je sais comment ça se passe. Il a peut-être évolué, il y a beaucoup d’autres choses, mais il faut arrêter le business ! Vous voulez qu’on sorte des dossiers ? Ou tu a des bons joueurs, ou t’a pas des bon joueurs. Il faut m’expliquer ce que font les U-19 en Youth League, qui on a de champions en U-17, U-15, U-19? La seule fois ou on a été champions, c’était avec Eric Thiery et on l’a viré ! » Jean-Charles De Bono – source : Débat Foot Marseille du 19/09/2022

