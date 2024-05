Formation OM : McCourt a deux options sur la table !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Franck McCourt a évoqué la possibilité d’acheter un club satellite afin de donner du tempos de jeu aux meilleures jeunes à un meilleur niveau, la Provence explique qu’il y aurait deux possibilités sur la table.

La Provence explique ce vendredi que l’OM se penche sur deux options, soit le rachat d’un club, soit un partenariat. L’objectif étant de pouvoir envoyer des jeunes joueurs en prêt afin qu’ils s’aguerrissent chez les pros à un niveau moins haut qu’en L1, avec une pression plus forte qu’en U19 ou en N3. Alors que le FC Martigues vient de monter en L2, ce club satellite pourrait se trouver à l’étranger.

A lire : Vente OM – Zéroual : « McCourt veut 1,5 milliard pour vendre ! »

Un club satellite à l’étranger ? Un partenariat ?

Franck McCourt pense à l’éventuel achat d’un autre club, il l’avait confié dans son entretien confié au Figaro. «Pablo et moi parlons de ce qu’on va faire dans les trois, les cinq prochaines années. C’est agréable d’avoir ce genre de conversations, parce que lorsque je suis arrivé, il y avait plus de problèmes que de solutions. On peut s’asseoir autour d’une table afin d’évoquer des investissements pour améliorer les infrastructures, le centre de formation et même, peut-être, acheter un club satellite, un club dans notre écosystème afin de développer nos jeunes joueurs. Notre centre n’était même pas dans les 20 premiers lorsque j’ai repris le club. On peut faire encore plus. C’est une joie de parler d’investissements et d’avenir».

Acheter un club satellite, un club dans notre écosystème afin de développer nos jeunes joueurs

Lors de son entretien accordé à La Provence, Frank McCourt avait précisé : « On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir. »