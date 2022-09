Le directeur du centre de formation de l’OM, Marco Otero était en visite chez l’ASC Vivaux Sauvagère, un club du 10ème arrondissement de Marseille pour lancer la nouvelle phase de l’OM Next Gen.

Lancé il y a cinq ans, le projet OM Next Gen continue d’évoluer. Marco Otero était présent ce mardi dans les locaux de l’ASC Vivaux Sauvagère, un club du 10ème arrondissement de Marseille, pour lancer la nouvelle étape du plan de développement de la formation olympienne. Le président marseillais a récemment déclaré vouloir s’investir davantage dans la formation, souhaitant faire de l’OM un des club formateur qui compte le plus en France. Otero est venu échanger avec les éducateurs de ce club pionnier du partenariat avec l’OM. Il a apporté des précisions sur les rôles qu’auront les clubs partenaires dans le développement de la formation marseillaise. En cinq ans, plus de 160 éducateurs ont été formés par le programme OM Next Gen. L’objectif fixé par Pablo Longoria est d’atteindre la barre des 80% de jeunes issue de la région au sein des équipes du centre de formation.

À LIRE AUSSI : EdF : « Clauss a marqué des points contrairement aux deux autres marseillais »

Marseille est le bon endroit pour une symbiose entre école espagnole et formation à la française – Otero

« Pour nos éducateurs, dont la formation a été prise en charge par l’OM, cela a été une vraie opportunité. Il y a des échanges réguliers, des entraînements thématiques, pour nous, c’est valorisant. (…) L’OM a compris que pour éviter la fuite de potentiels, il lui fallait être proche de clubs comme le nôtre, dont les éducateurs travaillent aussi bien que dans les grands. » Zacharie Gomes-Fidalgo, directeur sportif de l’ASC Vivaux Sauvagère – Source : la Marseillaise (27/09/2022)

« Notre bébé commence à marcher. Maintenant, il lui faut apprendre à courir, puis jouer au foot ! L’idée est de collaborer étroitement avec tous nos partenaires, s’appuyer sur les savoir-faire de chacun, en vue de susciter une identité de jeu. Marseille est le bon endroit pour une symbiose entre école espagnole et formation à la française. » Marco Otero, directeur du centre de formation de l’OM – Source : la Marseillaise (27/09/2022)