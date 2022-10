Francfort – OM (2-1) – Clauss : « Je ne comprends pas… »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Francfort (2-1) à l’occasion du cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. La réaction à chaud de Jonatan Clauss au micro de Canal +

Le défenseur de l’OM a donné son sentiment sur la défaite de l’OM contre Francfort ce mercredi soir (2-1) en ligue des champions :

« Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas marché ce soir, je ne comprends pas… C’est franchement compliqué à expliquer parce qu’on fait une entame de match très moyenne, on prend un but on réagit bien derrière on en reprend un sur des fautes d’inattentions. Après on a essayé de pousser mais cela n’a pas suffit. Il faut se dire que l’on a une finale à jouer dans une semaine contre Tottenham. Sur les quatre défaites, tous les matchs sont différents maintenant il faut passer à autre chose, vite parce qu’on a déjà un match ce week end et une finale dans une semaine. » Jonathan Clauss – Source : Canal + (26/10/2022)