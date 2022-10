Francfort – OM : Olivier Glasner attend les Marseillais sur un point bien précis !

En conférence de presse, le coach de Francfort a expliqué sur quoi il attend les joueurs de l’Olympique de Marseille. Olivier Glasner a regardé la rencontre face à Lens et s’attend à voir une prestation de ce genre.

L’Olympique de Marseille va affronter Francfort ce soir à 21h. Pour Olivier Glasner, le coach du club allemand, les Marseillais vont une nouvelle fois mettre beaucoup d’intensité dans leur match. L’entraîneur du club de Bundesliga a regardé la rencontre face au RC Lens et s’attend à voir une prestation de ce genre pour ce soir !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un nouveau coup à tenter pour remplacer Gerson?