Franck Haise : « La victoire de l’OM est amplement méritée mais le penalty… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lens (0-2) hier soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Franck Haise a reconnu la maîtrise olympienne tout au long de la rencontre.

L’Olympique de Marseille enchaîne un cinquième succès consécutif à l’extérieur sans prendre de but après sa victoire face à Lens hier soir (0-2). Grâce à des buts de Dimitri Payet et de Cédric Bakambu, l’OM récupère la deuxième place au classement. Alors que les hommes de Jorge Sampaoli s’étaient inclinés au match aller face aux Lensois, ils ont pris leur revanche lors de la rencontre d’hier soir.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria entre dans la danse pour une pépite belge ?

En conférence de presse à l’issue de la rencontre, Franck Haise a reconnu la maîtrise des Phocéens tout au long de la rencontre. Cependant, le technicien lensois a contesté quelques décisions de Stéphanie Frappart dont le penalty transformé par Dimitri Payet en première période.

L’OM n’est pas la meilleure défense de France pour rien – Franck Haise

A lire aussi : Lens – OM (0-2) : Le but de Bakambu, déjà décisif !

« La victoire de l’OM est totalement méritée même si on pourra revenir sur un ou deux faits dans le match. C’est une équipe qui a imposé beaucoup de maîtrise. On a eu beaucoup de difficultés à récupérer plus haut comme on aurait aimé le faire notamment en première mi-temps. Et même quand on le récupérait, on a eu d’énormes difficultés à tenir le ballon et à avoir de la justesse technique. C’est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. Quand elle a mené au score, elle a été capable de défendre en deuxième période. Je ne suis pas étonné, j’avais vu leurs derniers matches. Ce n’est pas la meilleur défense de France pour rien. On n’a pas trouvé les ressources, il nous manquait cette justesse technique, il aurait fallu égaliser sur nos deux occasions en fin de première période. Nous n’avons pas su être efficaces pour le faire. (…) Quand je vois le penalty, je m’interroge mais la victoire de l’OM reste méritée. » Franck Haise – Source : Conférence de presse (22/01/2022)