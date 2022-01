Après avoir enregistré les arrivées de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac depuis le début du mercato hivernal, Pablo Longoria continue de flairer les bonnes opportunités du marché. Francis Amuzu serait désormais ciblé.

L’Olympique de Marseille continue de flairer les bonnes opportunités. Après avoir enregistré les arrivées libres de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac depuis l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria tente désormais de rechercher d’autres profils. Après avoir pris acte de l’interdiction de recruter pour les deux prochains mercatos, à partir de l’été prochain, le président olympien pourrait précipiter certains dossiers.

À en croire les informations révélées par DH Les Sports +, le club phocéen aurait fait part de son intérêt pour Francis Amuzu. L’ailier de 22 ans évolue actuellement à Anderlecht. Toutefois, l’OM ne serait pas la seule équipe intéressée par son profil puisque deux autres clubs dont les identités n’ont pas filtré lorgnent également sur Francis Amuzu. En revanche, le média nous apprend que Vincent Kompany ne souhaiterait pas se séparer de son joueur. Seule une grosse offre pourrait pousser le club belge à le vendre.

🔹 L’OM serait intéressé par le profil de Francis Amuzu 🇧🇪 (22 ans). Deux autres équipes seraient intéressées par l’ailier d’Anderlecht. Vincent Kompany ne souhaiterait pas le laisser partir, sauf en cas d’énorme offre. (@ladh)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/J9pS6rBIOO — MercatOM (@Mercat_OM) January 23, 2022

Pablo Longoria exclut un départ de Milik ou de Dieng

En conférence de presse, Pablo Longoria a tenu à indiquer que la récente arrivée de Cédric Bakambu ne provoquera pas de départ d’Arkadiusz Milik et de Cheikh Bamba Dieng.

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)