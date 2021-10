« Franck McCourt est investi à 100% dans le projet de l’OM »

Jacques Cardoze est devenu le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille en mai dernier, à la place de Grégoire Kopp. Il est revenu sur son arrivée à l’OM…

Dans un entretien accordé à Sportune, il a donné quelques détails de son arrivée à l’Olympique de Marseille et de sa rencontre avec Frank Mccourt. Selon lui, l’actionnaire américain est solide…

« Oui j’ai rencontré Frank McCourt, à l’occasion des entretiens d’embauche et plusieurs fois ensuite. Ce que je peux vous dire; c’est que c’est important de sentir les volontés de l’actionnaire. Il est investi à 100% dans le projet de l’Olympique de Marseille » Jacques Cardoze— Source: Sportune (07/10/21)

Interrogé dans les colonnes du Parisien lors de son arrivée, Cardoze n’avait pas caché sa passion pour l’OM, et toutes les étapes qu’il a dû réaliser pour obtenir ce poste…

« J’étais demandeur du poste de directeur de la communication. En janvier, quand j’ai vu mon club de cœur qui tournait mal, avec l’invasion de la Commanderie, j’ai eu envie de m’en rapprocher. Pour ça, j’ai eu neuf entretiens. Quatre en France, y compris avec Pablo Longoria. Et cinq aux Etats-Unis, dont un avec Frank McCourt pour qui j’ai une admiration en tant que bâtisseur. Rejoindre l’OM, ce n’est pas le choix du confort. Je réalise un rêve de gosse. Regardez mes anciens tweets ! Le foot, c’est une vraie passion. Mon fils dit que je ne suis pas fan de foot, mais fan de l’OM. J’ai cette flamme depuis l’adolescence » Jacques Cardoze – Source : Le Parisien (08/05/2021)

Passionné par l’OM et supporters depuis plusieurs années, il avait même publié des tweets sur son compte qui ont été déterrés par les fans marseillais.

« Au moment où les supporters épluchaient mes messages, l’un d’entre eux m’a envoyé un message en me disant : « On est en train de faire un complément d’enquête sur vos tweets. » J’ai trouvé ça excellent. Ils ont retrouvé des messages que j’avais complètement oubliés comme un tweet d’encouragement à Gignac lors de sa dernière saison au club. Je suis content que les supporters eux-mêmes m’aient validé sur les réseaux sociaux, car j’ai vécu cette période avec un peu d’appréhension. » Jacques Cardoze – Source : So Foot (23/05/21)