Gallardo à l’OM ? Zizou valide !!!

Les rumeurs envoyant Marcelo Gallardo sur le banc de l’Olympique de Marseille se font de plus en plus pressantes ! Une éventualité loin de déplaire à l’un des plus célèbres enfants de la cité phocéenne…

Présent à Aix-en-Provence ce vendredi pour un évènement dans son complexe, le Z5, Zinédine Zidane a été interrogé sur la piste Marcelo Gallardo pour l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 98 a esquissé (et répété) un franc « c’est une bonne chose ! »

Une potentielle arrivée de Gallardo à l’OM ? « Une bonne chose », selon Zidane@RMCsport pic.twitter.com/HQVz4kKsmv — Nicolas Pelletier (@npelletier18) June 16, 2023

El Muneco est attendu désormais à Marseille…

Djibril Cissé valide aussi Gallardo !

#Video ¿Regresa a Francia? Gallardo podría volver a tierras galas pero esta vez como entrenador y para ser el DT del Olympique de Marsella. https://t.co/mstmn9HDfF — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2023

Ces derniers jours, sur la Chaîne L’Equipe, Djibril Cissé a également évoqué cette possibilité. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas contre la venue de l’Argentin mais pose une condition ! Avec le jeu proposé par Gallardo, il serait nécessaire de pouvoir compter sur Dimitri Payet !

« Gallardo pratique un jeu de possession, et avec Payet dans son équipe moi je dis pourquoi pas. Gallardo a besoin d’un numéro 10 et Payet peut tenir ce rôle. Je serai content pour Dimitri. Peut-être qu’il y a une dernière danse pour lui. Gallardo jouait 10. C’est le même poste et la même position. Ils arriveront à parler le même langage. Moi, ça me plait », a expliqué l’ancien attaquant sur La Chaîne L’Equipe. A voir si Longoria et l’Argentin trouveront un terrain d’entente !