Garcia se paye violemment à Payet, Ben Arfa de retour, le jackpot mercato du LOSC… Les 3 infos concurrents OM du jour

L’ancien entraineur de l’OM et actuel coach de Lyon Rudi Garcia s’en est pris violemment à Dimitri Payet au cours d’un entretien accordé à la chaine l’Equipe.

La saison dernière Dimitri Payet n’avait pas été tendre avec Rudi Garcia juste avant le match OM – Lyon. L’entraineur du club lyonnais lui a violemment répondu hier soir au cours d’un entretien accordé à la chaine l’Equipe.

Si ça arrive a posteriori, passez-moi l’expression, mais le joueur n’a pas de couilles

« Si ça arrive a posteriori, passez-moi l’expression, mais le joueur n’a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c’est le moment de le dire » (…) « Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s’ils n’étaient pas d’accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c’est que c’est un sournois et que ce n’est pas un mec franc du collier . On a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment ». Rudi Garcia – Source L’Equipe

Après Lyon, l’OM, le PSG, l’OGC Nice et le Stade Rennais, Hatem Ben Arfa devrait rebondir aux Girondins de Bordeaux pour retrouver Jean-Louis Gasset !

Hatem Ben Arfa était dans un moment compliqué de sa carrière. Après son départ de Rennes, l’international français a évolué en Liga, à Valladolid. Le milieu offensif n’a pas réussi à s’imposer dans le club espagnol et s’est retrouvé sans club, à la fin du mercato.

BEN ARFA, A BORDEAUX POUR DEUX SAISONS (DONT UNE EN BONUS)?

Les clubs de Ligue 1 peuvent toutefois faire signer des joueurs libres ou du championnat français en tant que joker. C’est ce que devrait faire les Girondins de Bordeaux avec Hatem Ben Arfa selon les informations de L’Equipe.

L’ancien joueur de l’OM devrait s’engager pour une saison avec le club coaché par Jean-Louis Gasset. Une clause lui permettrait d’étendre son contrat d’un an. Son salaire ne devrait pas dépasser les 100 000 euros par mois selon le quotidien sportif. Actuellement, il serait en train de passer sa visite médicale. L’annonce ne devrait pas tarder à arriver du côté de Bordeaux. Si le deal est officialisé, ce sera son sixième club de Ligue 1.

Concurrents OM : Le jackpot du LOSC qui réalise encore un gros mercato !

FCMarseille vous propose le bilan mercato des concurrents en Ligue 1. Retour sur le marché estival du LOSC qui a encore réalisé de sacrées ventes…

Si l’OM a (seulement) dépensé 8M€, Lille a misé plus de 40M€. Il faut dire que le LOSC a d’abord bien soigné ses ventes. En effet, le club nordiste a encore une fois réalisé une incroyable vente avec le départ de son attaquant Victor Osimhen pour Naples contre un chèque de 70M€ plus des bonus. Si l’on rajoute la grosse vente du défenseur Gabriel à Arsenal, le club a quasiment encaissé 100M€. Dans le même temps, les achats ont encore était malins, le défenseur brésilien a été remplacé par Botman (Ajax / 8M€) et Osimhen a été remplacé par Jonathan David. Le LOSC a investi 32M€ sur le jeune attaquant, et a dans le même temps récupéré sans indemnité l’expérimenté Yilmaz… La balance symbolique de ce mercato (car la plupart des paiements sont échelonnés) est de +54M€.

ARRIVÉES

Orestis Karnezis (Napoli / 5 M€)

Jonathan David (Gent / 32 M€)

Burak Yılmaz (Beşiktaş / libre)

Sven Botman (Ajax / 8 M€)

Isaac Lihadji (Marseille / libre)

DÉPARTS

Victor Osimhen (Napoli / 70 M€)

Gabriel (Arsenal / 26 M€)

Loïc Rémy (Rizespor / libre)

Alonso (Atletico Mineiro / 3M€)