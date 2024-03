Gasset à l’OM : quatre mois ou plus ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans notre émission de débat, Moussa Maaskri a donné son avis sur la prolongation ou non de Gasset en cas de qualification pour la Ligue des champions pour l’OM.

L’acteur franco-algérien Maaskri, bien connu à Marseille, a été interrogé sur une possible prolongation de Jean-Louis Gasset à Marseille en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

« Ah moi je dirais oui. Pourquoi (non) ? C‘est un entraîneur de seconde zone ? C’est un entraîneur de national ? Après, si lui a accepté ça (une mission de 4 mois), c’est à lui. Mais je trouverais ça dommage. On va encore changer d’entraîneur, qui va encore acheter des joueurs, en vendre d’autres… C’est où qu’on trouve la stabilité dans cette affaire ? Si ça se passe bien, soyons sérieux, avançons avec lui. Après, si ça se passe moins bien, on trouvera des solutions. Mais quand ça se passe bien, il faut que ça reste. »

« Nous, on veut que ça se stabilise »

« Même au delà de ça, je crois qu’il y a un message. Je crois que le club et la direction du club, ils ont un message fort à faire passer aux marseillais et aux supporters marseillais. C’est que, quand on veut construire, quand il y a des choses qui se solidifient et qui sont bonnes, on les garde. Si tu es sur la durée et que tu as un véritable projet, si ce coup de chance là marche, il ne faut pas s’en empêcher. Pourquoi s’en empêcher ? Nous, on veut ça, on veut que ça se stabilise. Si tu commences à changer, à avoir un autre idée, t’as intérêt à avoir une bonne idée.«