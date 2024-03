Mercato OM : Di Meco glisse un nom pour l’après-Gasset, Rothen n’est pas du tout d’accord !

On le sait, Jean-Louis Gasset est à l’Olympique de Marseille pour terminer la saison du mieux possible mais ne devrait pas rester au delà. Eric Di Meco propose un nouveau nom, Jérôme Rothen n’est pas vraiment d’accord.

L’Olympique de Marseille a fait signer Jean-Louis Gasset après le départ de Gennaro Gattuso. Le coach français évoque souvent son arrivée comme « une mission » jusqu’à la fin de la saison sans vraiment voir au delà. Il faudra donc penser à un nouveau coach pour la suite côté marseillais.

Eric Di Meco a glissé le nom d’Eric Roy dans un débat sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen ce lundi. L’ancien joueur du PSG n’est pas du tout d’accord ! « Pour moi un bon entraîneur doit passer des étapes. On va peut-être rester vigilant sur l’étape qu’il est en train de passer avec Brest. Il faudra sécuriser la qualification en Ligue des Champions et je leur souhaite parce qu’il le mérite… Confirmer l’an prochain avec Brest, jouer la Coupe d’Europe, la découvrir et c’est bien. On ne va pas comparer Haise avec Roy quand même ! », s’exclame Rothen, vraisemblablement pas convaincu par cette possibilité.

A LIRE AUSSI : OM – Villarreal : « Je ne veux pas faire peur aux Marseillais, mais… »

🗣️ Di Meco: « Tu fais une fixette sur les entraîneurs qui n’ont pas de nom. Toi tu ne penses pas qu’avant d’avoir un nom il faut peut-être commencer et avoir sa chance » Éric Roy est-il un grand entraîneur ? Les avis divergent en plateau. pic.twitter.com/qtwau3ryCu — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 4, 2024

Il a peut être fallu 4 entraineurs pour y arriver

Invité ce lundi dans DFM, l’acteur Moussa Maaskri estime que Jean Louis Gasset est un bon choix et il explique pourquoi. « Je suis un inconditionnel, j’aime beaucoup Gasset. J’aime beaucoup la personne et je sais ce qu’il diffuse. C’est un mec qui parle français, il n’y a pas de problème de communication, c’est important d’avoir un entraineur qui comprend ce que tu dis, qui communique avec toi. Il connait le club, il connait la région, c’était le choix qu’il fallait faire. Je pense que cela joue sur les performance des joueurs. Regardez le match que fait Balerdi face à Clermont, il y a plein de joueurs qu’on a senti un cran au dessus, Ounahi aussi un peu plus investi. C’est une bonne chose, il a peut être fallu 4 entraineurs pour y arriver… tant que l’on y arrive. » Ce dernier avait aussi estimé que l’équipe a du retard car l’effectif est trop modifié lors de chaque mercato. « Qu’est ce que l’on paye aujourd’hui ? On paye le fait que depuis 3 ou 4 ans on a un effectif qui change à presque 100%. Tu veux construire ou pas ? Il faut être concret et là tu le payes. On va attendre les deux prochains matches pour voir ce que cela donne. Mais on a pris du retard ! »