Gasset s’enflamme pour un de ses joueurs, « c’est un petit extraordinaire ! »

Après la large victoire 4-0 de l’OM face à Villarreal, Jean Louis Gasset a commenté cette victoire mais aussi donné son avis sur un de ses joueurs, Ismaila Sarr…

Le coach olympien était ravi de la première mi-temps de ses hommes. « La première mi-temps. On avait décidé d’aller les chercher, de mettre de l’intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait bien, surtout techniquement. On a fait des renversements de jeu. Dans l’investissement, ils ont été bons contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a deux ans. »

Sarr va devenir un très grand joueur

Gasset s’est aussi exprimé sur son attaquant Ismaïla Sarr. « Ça va devenir un très grand joueur, il a une vitesse, il est capable de répéter les efforts, il ne lui manque que ce dernier geste à maîtriser, mais on n’a pas le temps de travailler malheureusement. C’est un petit extraordinaire. »

Les précisions d’Aubameyang sur son but !

L’OM s’est imposé 4-0 face à Villarreal, Aubameyang s’est offert un doublé dont un superbe lob. Interrogé au micro de Canal+, il a précisé que ce n’était pas un centre raté !

Interrogé par Laurent Paganelli pour Canal+ foot, Pierre-Emerick Aubameyang clairement fait savoir que son lob était fait exprès : « J’ai vu Pepe Reina avancé. Bien sûr, j’ai de la réussite, mais ce n’est pas un centre. On est contents, sur l’ensemble du match. On n’a pas pris de but, c’était une étape à passer. Il y a eu du sérieux et de la concentration, c’était un gros match de toute l’équipe. »

J’ai vu Pepe Reina avancé. Bien sûr, j’ai de la réussite, mais ce n’est pas un centre

L’attaquant était aussi ravi de la tournure que prend la saison après des moments difficiles, il veut confirmer cette belle période avec 16 buts marqués en 4 matches. « Depuis le début de saison, ça n’a pas été facile. C’est l’image du groupe, on se serre les coudes, on est ensemble, on continue à avancer. Un grand merci au public, aux minots, les petits venus dans la tribune, c’était incroyable. On est bien et on va continuer. On va continuer à être sérieux, concentrés, parce que c’est la route à suivre. »

La terrible confidence de Payet !

Dans une interview accordée à L’Équipe, Dimitri Payet est revenu sur la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille et sur sa vie de supporter du club olympien.

Dimitri Payet, qui a quitté l’OM cet été, a confié dans le journal L’Équipe ne pas avoir digéré son départ: « Honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé au Brésil, j’étais par terre. C’était difficile. Lors de la conf’ (annonçant son départ de l’OM), c’était fini. Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir. Merci au Vasco et aux supporters qui m’ont aidé à me relever. C’est leur amour qui m’a sauvé. »

Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir

Le français de 36 ans a confirmé avoir pensé à la retraite. L’ex-numéro dix marseillais ne voyait pas où aller : « En Ligue 1 ? Impossible ! Je ne voulais pas aller dans un club sans pression, ni sans ambition. Je voulais un club chaud, où on me déteste si je ne suis pas bon. Donc, pour moi, c’était fini. Je me suis vu arrêter. »

« Je regarde tous les matchs de l’OM »

Sous contrat avec Vasco de Gama jusqu’en 2025, Dimitri Payet garde un oeil attentif sur la saison marseillaise: « Je regarde tous les matchs de l’OM. J’en ai peut-être raté deux ou trois. Si je ne joue pas, je suis devant ma télé, comme un supporter normal. Je regarde tout, j’ai pris du recul. Je ne suis pas très objectif pour analyser ou commenter la saison et les matchs de mes copains. J’étais dans leur vestiaire il y a seulement six mois. Il y a encore pas mal de joueurs avec lesquels j’échange régulièrement. Je ne suis donc pas le mieux placé pour parler de l’OM. »