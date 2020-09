Geoffroy Garétier révèle une statistique sacrément inquiétante pour l’OM cette saison

Lors du Late Football Club, sur Canal, les consultants ont évoqué la probable place de l’OM à la fin de cet exercice 2020-21 de Ligue 1. Et selon Geoffroy Garétier, la Ligue des champions pourrait jouer de vilains tours aux Marseillais.

L’Olympique de Marseille devra figurer sur trois tableaux cette saison : championnat, Ligue des champions et coupe de France. Une situation inquiétante quand on voit l’effectif loin d’être pléthorique de Villas-Boas. Pour le moment, les Olympiens enchaînent et briguent même une place de leader en L1 face aux Verts ce jeudi. Mais avec l’arrivée de la C1 en octobre, l’histoire risque de ne plus être la même. Geoffroy Garétier, consultant au Late Football Club, livre un constat irrémédiable.

C’est 10 points en moins à la fin de l’exercice — Garétier

« Faire pareil (terminer 2e) c’est de l’ordre du rêve et ce serait un exploit. Quand vous passez d’une saison sans coupe d’Europe, à une saison avec Ligue des champions, la moyenne c’est 10 points en moins à la fin de l’exercice. Alors après ça va dépendre des autres aussi… Lille par exemple, sur la moyenne de l’année dernière, aurait terminé la saison avec 66-67 points, contre 75 la saison d’avant. Ça a été pareil pour Lyon et Monaco les années précédentes. Donc on a dit, par rapport à l’effectif de l’OM, ça risque d’être très très compliqué. »

Geoffroy Garétier – Source : Late Football Club 16/09/20