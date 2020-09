Match OM ASSE : Quelle heure ? Quelle chaine TV ?

Trois jours après la victoire de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes face au PSG (0-1), les olympiens reçoivent ce jeudi soir l’AS Saint Etienne à l’occasion du match reporté de la première journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’Olympique de Marseille affrontera l’ASSE ce jeudi soir à l’occasion du match reporté (pour cause de covid19) de la 1ère journée de Ligue 1. En cas de victoire face aux verts, les marseillais enchaineraient trois victoires consécutives en autant de matchs de Ligue 1. Ils monteront également sur la première marche du podium. L’entraineur olympien André Villas-Boas ne pourra par contre pas compter sur plusieurs joueurs (Amavi, Benedetto, Nagatomo). A quelle heure et sur quelle chaîne voir la rencontre?

A lire aussi : PSG OM : Les sanctions sont tombées ! Amavi prend plus de matchs de suspension que Neymar et Paredes !

HEURE ET CHAINE TV :

Olympique de Marseille – ASSE : 21h00 sur Téléfoot



Voici le groupe convoqué par l’entraineur de l’OM André Villas Boas pour cette rencontre :

Le Groupe de l’OM face à l’ASSE :

Gardiens : Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs : Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Sarr

Milieux : Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Strootman, Gueye, Sanson

Attaquants : Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic

On note les retours de Morgan Sanson et de Bouna Sarr. On note également que Christopher Rocchia fait partie de ce groupe.

Retrouvez l’agenda complet des matchs de l’OM ici