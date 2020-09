Germain plaît beaucoup à un coach de Ligue 1, combien de supporters au stade samedi, et AVB qui fait une annonce pour la suite du mercato… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce jeudi 24 septembre : Germain plaît beaucoup à un coach de Ligue 1, combien de supporters au stade samedi, et AVB qui fait une annonce pour la suite du mercato…



Germain « plaît beaucoup » à ce coach de Ligue 1, mais…

L’OM va s’offrir les services d’Henrique sauf mauvaise surprise lors de la visite médicale. Pour ensuite recruter un attaquant de pointe, le club va devoir au préalable vendre. Valère Germain serait surveillé par le FC Nantes, mais son salaire semble condamner toute offre…

Selon L’Équipe, le FC Nantes veut s’offrir un attaquant avant le 5 octobre, date de la fermeture du mercato. Le club veut trouver un complément au jeune Randal Kolo Muani (21 ans, 2022). Kalifa Coulibaly (29 ans, 2022) semble sur le départ, le coach du FCN aimerait récupérer un attaquant made in Ligue 1. Le quotidien sportif affirme que « le profil de Valère Germain a circulé en interne et c’est un joueur qui plaît beaucoup à Christian Gourcuff, mais c’est un dossier qui n’a pas été envisagé car il apparaissait inabordable… »

Gourcuff aime le profil de Germain, mais son salaire refroidit Nantes…

Reste que Germain ne semble pas ouvert à l’idée d’un départ cette saison, l’attaquant dispose d’un confortable salaire à l’OM et va avoir l’occasion de disputer la Ligue des champions. Il l’avait expliqué sur RMC en mai dernier.

on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher — Germain

« Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine ».

Valère Germain – source ; RMC (08/05/2020)

OM – Metz : Combien de supporters auront le droit d’assister à la rencontre ? Huis-clos ?

La décision du ministre des Solidarités et de la Santé de placer la métropole Aix-Marseille en alerte maximale pourrait avoir son effet. Le verdict pour OM-Metz doit tomber ce jeudi.

Hier soir, le ministre des Solidarités et de la Santé, a pris des décisions draconiennes. Suite à la recrudescence du nombre de personnes impactées par le covid-19, Olivier Véran a tranché. Fermeture des bars, restaurants ou encore des salles de sport dans les zones placées en alerte maximale. Et Marseille fait partie des villes les plus durement touchées. Cette annonce vient donc bouleverser le quotidien de centaines de milliers de travailleurs marseillais mais aussi, à un degrés sans doute moins important, les recettes de l’Olympique de Marseille.

Combien de supporters samedi face à Metz ?

Condamné à ne pouvoir accueillir que 1 000 personnes au stade depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille va peut-être se retrouver à huis-clos ce samedi. Hier soir, le club n’avait toujours pas reçu de réponse. « À notre connaissance, la jauge est et reste à 1000« , a indiqué le club à La Provence. La préfecture doit se prononcer aujourd’hui. À noter, l’amendement déposé par un député LREM au Parlement, en faveur de plus de monde dans les stades, a été voté à l’unanimité. La décision du ministre devrait annihiler celui-ci…

Villas-Boas détaille Henrique et se montre cash pour la suite du mercato !

Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a évoqué le mercato. Il confirme l’arrivée de Luis Henrique et précise qu’il n’y aura pas un autre attaquant…

Interrogé sur Luis Henrique, André Villas-Boas a confirmé son arrivée et a expliqué qu’il n’y aurait pas une autre arrivée sans un départ !

Un autre attaquant ? Non je ne pense pas sauf s’il y a des sorties — Villas-Boas

« Henrique terminera aujourd’hui la visite médicale. C’est trop tôt pour s’entraîner demain. Et la semaine prochaine il devrait s’entraîner avec le groupe. Il y a beaucoup de choses qui changent avec le championnat brésilien… Il a un talent pur. Je suis très content de le voir ici. C’est un ailier mais il a les caractéristiques pour jouer avant-centre. Il doit apprendre la position, un peu comme Marley. Sur son talent, on n’a pas de doute. On va travailler ça à l’entrainement. Un autre attaquant ? Non je ne pense pas sauf s’il y a des sorties… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (24/09/2020)

