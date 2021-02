Ghali (mairie de Marseille) : « Si le Vélodrome est un argument pour vendre le club, tant mieux… »

Interrogé par l’Equipe sur la situation de l’OM, la maire-adjointe de Marseille, Samia Ghali revient sur la volonté de la mairie de vendre le stade Vélodrome. Elle estime que si cela peut favoriser une vente du club, c’est tant mieux…

Samia Ghali est en premiere ligne concernant l’OM. Alors que le maire Benoit Payan a affiché son envie de vendre le stade, son adjointe va plus loin en expliquant que cela peut aussi favoriser une vente du club. Celle qui ne cache pas ses désaccords avec le président Eyraud s’est confié à l’Equipe ce vendredi.

Un intérêt saoudien ? Je n’en sais rien, je ne sais pas de quoi vous me parlez — Ghali

« Le Stade en vente cela peut motiver un investisseur à reprendre le club ? Je pense que c’est le but. Si demain il y a un repreneur et qu’il veut acheter le stade, nous nous mettrons autour de la table avec lui. Si c’est un argument pour vendre le club, tant mieux. Mais je rappelle qu’on ne vient pas à l’OM pour faire du business, on y vient parce qu’on aime le foot, la ville, son club et ses supporters. Sinon, ça ne fonctionne pas. (…)Un intérêt saoudien ? (Hésitante). Je n’en sais rien, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je ne veux pas rentrer là-dedans. » Samia Ghali – source : L’Equipe (05/02/2021)