Le maire de Marseille est cash : « Le Vélodrome ? je vais me débrouiller pour trouver un acheteur »

Lors d’un live sur Facebook organisé par le maire de la ville de Marseille, Benoît Payan, ce dernier a été clair concernant le Stade Vélodrome dont la gestion a été cédé à l’OM. Comme il l’a toujours affirmé, il veut vendre le stade qui coûte trop cher au contribuable marseillais…

Benoit Payan veut trouver un acheteur pour le Stade Vélodrome. Une déclaration qui devrait encore aimanter le fantasme de la vente OM.

🔴 Benoît Payan Maire de Marseille sur la vente du Vélodrome ce soir en live sur Facebook !

C’est clair, net et précis, le stade 🏟 est en vente ! #TeamOM Merci à @Mars_Eyess pour le lien Facebook 😉 pic.twitter.com/q3vAAnPHdW — zatelli 🇦🇷 Socios (@zatelli13) February 3, 2021



Le stade, c’est plus possible, niet, terminé : 15M d’euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais

« Le stade Vélodrome ? Je veux le vendre. Je veux le vendre parce que c’est une gabegie financière. Je l’ai dit quand j’étais dans l’opposition, je le ferais si je trouve un acheteur. Et je me débrouillerais dans les mois et les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, c’est plus possible, niet, terminé : 15M d’euros de la poche des Marseillaises et des Marseillais pendant 30 ans, c’est terminé. » Benoit Payan – source : FAcebook (03/02/2021)