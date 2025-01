Gouiri, Zalewski, Fagioli… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 26 janvier 2025 !

Le mercato hivernal 2025 continue, voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2025. Cela semble vraiment s’accélérer !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce dimanche, l’OM insiste pour Zalewski, ça sent mauvais pour Gouiri et la piste Fagioli relancée.

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luiz Felipe Al-Ittihad Libre

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Nicolo Fagioli Juventus Prêt avec OA Brian Brobbey Ajax Amsterdam ? Santiago Gimenez Feyenoord 40M€ Mathys Tel Bayern Munich Prêt Marcus Rashford Manchester United Prêt Jean Clair Todibo West Ham 40M€ Nicola Zalewski AS Roma ? Jackson Tchatchoua Hellas Verone 8M€ Renato Veiga Chelsea Prêt Reda Belahyane Hellas 12M€ Devyne Rensch Ajax 10M€ Paul Pogba Libre Libre Jakub Kiwior Arsenal Prêt Benoit Badiashile Chelsea Prêt Kilian Sildillia Fribourg 12M€ Danilo Juventus ? Andreas Pereira Fulham 20M€ (TM)

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert François-Régis Mughe Kallithéa FC Prêt avec OA Enzo Sternal Anderlecht 0.5M€ + 0.5M€ Elye Wahi Francfort 26M€ + bonus