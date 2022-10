Grand ménage interne, la sanction de la LFP et deux absents et un retour face à Lens… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : Ribalta lance un grand ménage dans l’organigramme de l’OM, la commission de discipline sanctionne Gigot et le virage sud, et enfin Tudor confirme deux absents et le retour de Kolasinac face à Lens…

Cardoze, Mialhe, Malatrait et Friio poussés vers la sortie ?

Alors que des rumeurs annonçaient un départ du directeur de la communication Jacques Cardoze, le journal l’Equipe confirme sa mise à l’écart. Le quotidien sportif affirme que sa trop grande ­liberté de parole, son hésitation a communiqué sur Bamba Dieng ou encore ses propos sur les travaux non effectués pour sécuriser la ­tribune visiteurs du Vélodrome n’ont pas été apprécié par la direction. L’Equipe précise que « le 7 octobre, Cardoze a reçu un courrier de la responsable des ressources humaines, lui signifiant un rendez-vous préalable à une sanction, le 27 octobre. Les motifs ? Énervement dans les couloirs du Vélodrome (Sporting OM) et chant anti-parisien dans les bureaux de la Commanderie. Depuis qu’il a reçu ce courrier la veille de la défaite contre l’AC Ajaccio (1-2), le dir’com’ est en arrêt maladie et vit très mal la situation. »

Mais Cardoze n’est pas le seul élément de l’organigramme à être dans le viseur de Longoria. Alexandre Mialhe, directeur juridique et secrétaire général, s’était lui aussi mis en arrêt maladie courant juin. Il serait pointé du doigt suite à la décision de la Fifa dans l’affaire Pape Gueye. Le trio Longoria-Iriondo-Ribalta ne compte pas s’arrêter là, Élodie Malatrait, la directrice ­adjointe de la communication et responsable du protocole, jugée trop proche des joueurs pourrait être débarquée. La direction lui reprocherait son double jeu au moment de l’arrivée de Tudor. Enfin David Friio, le directeur sportif, pourrait lui aussi quitter le club, même si « Pablo Longoria dément un prochain ­débarquement de David Friio, sans s’étendre sur les autres sujets, dixit l’Equipe ». Longoria pourrait donc virer quatre personnes importantes, à suivre…

La valse des directeurs se poursuit à l’OM, où Pablo Longoria tranche dans le vif. Jacques Cardoze, le directeur la communication, et Alexandre Mialhe, le directeur juridique et secrétaire général, sont sur le départ. D’autres postes sont menacés https://t.co/RBftuInt5s pic.twitter.com/pZAEJ71FQg — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 19, 2022

Gigot prend 2 matches !

Pour son tacle sur Neymar, même s’il ne touche quasiment pas la starlette brésilienne, Samuel Gigot écope de deux matches de suspension. De plus, le virage sud sera partielement fermé suite à l’utilisation de fumigènes lors d’OM – ACA.

Deux matchs de suspension : Samuel GIGOT (Olympique de Marseille) 10ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – AC Ajaccio du 8 octobre 2022 Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques Fermeture partielle pour un match du virage sud de l’Orange Vélodrome. Usage d’engins pyrotechniques et intrusions / Commission de discipline de la LFP

L’arbitrage prend toujours une grande place dans l’analyse des matchs de l’Olympique de Marseille. Cette fois, plusieurs spécialistes du football se posent des questions sur les décisions du duo Turpin – Letexier (VAR).

La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! — Di Meco

Ce lundi, Le Parisien a interrogé Eric Di Meco sur son analyse de la rencontre. Le vainqueur de la C1 en 1993 avec l’Olympique de Marseille se pose des questions et pense avoir trouvé une raison qui a poussé monsieur Turpin à avoir donné ces fautes au PSG.

« Je la trouve un peu bizarre, cette victoire du PSG. Si on regarde la première mi-temps, car c’est là où tout se joue, on a l’impression de voir des Marseillais réussir un match intéressant, avec le culot d’aller chercher haut leur adversaire. Mais quand on ajoute que les deux meilleurs à l’OM sont alors Mbemba et Lopez, ça raconte aussi des nombreuses opportunités offertes au PSG. Quand tu analyses froidement, les occasions les plus nettes sont à mettre à l’actif des champions de France. Mais à la place des Phocéens, je serais frustré par le scénario. (…) J’ai regardé cet après-midi Liverpool-Manchester City. Il s’agissait d’un match avec du rythme, une intensité et un engagement assez incroyables. Et l’arbitre n’intervenait jamais. Les nôtres nous tuent les matchs, comme lors de ce Clasico à force de siffler. Sur cette action, Neymar, on le connaît. Il est très malin. Il anticipe la faute et en rajoute. Plein d’arbitres tombent dans le panneau. Je ne comprends pas la non-intervention de la VAR. Elle doit dire : « Il y a coup franc et jaune », point barre. La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! S’il le regarde, je peux vous assurer, il ne dort pas la nuit. » Eric Di Meco – Source : Le Parisien (17/10/22)

PSG-OM (1-0) : Éric Di Meco juge « un peu bizarre » la victoire de Paris

➡️ https://t.co/HuWluGaOP6 pic.twitter.com/mVybP7Y9Yn — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) October 17, 2022

Tudor confirme l’absence de Bailly, Gigot est suspendu ! Kolasinac revient !

Présent en conférence de presse ce jeudi après midi avant la reception du RC Lens, Igor Tudor a fait le point sur l’état de son groupe. Il doit se passer des services de Gigot, suspendu 2 matches mais aussi de Bailly blessé. Par contre, Kolasinac est de retour et pourrait postuler à une place dans le onze.

Kolasinac est disponible – Tudor

« Kolasinac est disponible, comme ceux que l’on a vu à l’entraînement. Bailly est blessé, Gigot est suspendu. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (14/10/2022)